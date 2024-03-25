Доктор Налда: сон на животе повышает риск появления сердечных болезней

Сон на животе может быть опасен: что говорят врачи
Фото: freepik.com
Поза считается самой неудачной

Популярная у многих позиция для сна, когда человек лежит животом вниз, может оказывать неприятный эффект на здоровье. Такое положениенередко привдит к проблемам с позвоночником, мигреням, бессонице и даже сердечным болезням, утверждает доктор Тони Налд.

Сон на животе деформирует естественный изгиб позвоночника, что может приводить к боли в пояснице. Если у человека есть проблемы со спиной или шеей, то такая позиция их только усугубит. Также это приводит к снижению потребления кислорода, а следовательно и ухудшает качество сна.

"Надавливая на грудь, вы затрудняете циркуляцию крови. Со временем это увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней, особенно если у вас уже есть проблемы. Если вам трудно дышать глубоко, это может привести к повышению кровяного давления", – рассказал медик.

Неестественный угол наклона головы во время лежания на животе также может привести к защемлению нервов, что приведет к дискомфорту, онемению или покалыванию в руках и кистях. 

Лучше всего, по словам специалиста, спать на спине или животе. Это улучшит сердечное здоровье и снизить нагрузку на суставы. 

Ранее врачи рассказали, почему опасно завтракать кофе и курением.

Источник: The Mirror
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