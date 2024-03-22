Врач раскрыла опасность курения с кофе по утрам

Подобный рацион может приводить к проблемам

Некоторые люди предпочитают начинать утро налегке – им не нужен плотный завтрак, достаточно просто выпить кофе и покурить. Многие признаются, что такой подход для них имеет благотворный эффект в борьбе с запорами. Однако медики предупреждают, что у этого есть и обратная сторона медали.

Врач Нурия Дианова утверждает, что кофе и сигарета по утрам не только стимулируют работу ЖКТ, но и провоцируют появление различных кишечных болезней. Например, рефлюксной, которая проявляется в регулярном сбрасывании содержимого желудка или кишки в пищевод.

"К кофе нужно хоть что-то еще съесть. Можно начать с малого, например, с кусочка с сыра", – советует медик.

По ее словам, постепенно можно добавлять количество пищи. Отлично подойдет для этого половина банана. И как только человек по утрам выстроит новый ритуал, то процессы в организме будут меняться на благо.

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