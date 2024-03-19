Мясников назвал самые опасные лекарства для печени

Их часто употребляют во время простуды

Печень очень чувствительна к различного рода препаратам. Их воздействие может оказывать на орган пагубное воздействие, особенно, если человек принимает лекарства бесконтрольно и не по рекомендации врача. Известный теледоктор Александр Мясников рассказал, какие лекарственные средства нужно употреблять с особой настороженностью.

Первым с списке самых вредных для печени препаратов стоит парацетамол. Поэтому не стоит злоупотреблять им. Далее идет довольно популярный антибиотик аугментин – он более известен под названием амоксиклав.

"Вообще антибиотики и противосудорожные препараты вызывают вместе более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени", – подытожил Мясников.

Также врачи утверждают, что на состоянии печени может крайне негативно отразиться употребление соков. Содержащийся в них сахар мгновенно усваивается органом и откладывается в виде жира. Более безопасны свежевыжатые соки, но даже им лучше предпочесть целый фрукт без какой-либо обработки.