Суперкомпьютер высчитал, что жизнь на Земле исчезнет в 1000002021 году

Наша планета полностью опустеет

Американские и японские исследователи спрогнозировали, когда на Земле прекратит существование все живое. Так, команда специалистов из NASA и Университета Тохо в Японии рассчитала с помощью суперкомпьютера, что это может произойти примерно через 1 миллиард лет – около 1000002021 года.

Для анализа ученые объединили биогеохимические и климатические модели, чтобы спрогнозировать, как изменится состав атмосферы в отдаленном будущем. По их расчетам, по мере увеличения солнечной активности температура на планете будет расти, а содержание кислорода снижаться.

Опытные специалисты пришли к выводу, что высокий уровень кислорода, поддерживающий существование сложной жизни – лишь временный этап в истории планеты. В дальнейшем атмосфера изменится настолько, что условия для жизни станут абсолютно не подходящими.

Ученые подчеркнули, что подобные прогнозы поднимают важный вопрос – как и где человечество сможет обеспечить свое будущее. По их словам, поиск пригодных для жизни планет вне Солнечной системы становится все более актуальной задачей.

К слову, ранее известный американский изобретатель Илон Маск также высказался на тему конца человеческой цивилизации. Миллиардер внимательно следит за Солнцем.