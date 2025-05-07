Из-за скидок на маркетплейсах в РФ могут исчезнуть торговые центры - АКОРТ

Течение жизни людей может заметно измениться

Россиянам предрекли перемены, которые обещают серьезно затронуть привычный ритм жизни – в стране могут исчезнуть гипермаркеты и крупные торговые центры. Такой тревожный прогноз озвучила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), обратившись к властям страны с предложением ограничить маркетплейсы в их ценовой политике.

Речь идет о том, что крупные онлайн-платформы позволяют себе делать огромные скидки (до 30–50%) за собственный счет, что, по мнению АКОРТ, равносильно ценовому демпингу. Это, в свою очередь, подрывает позиции производителей, продавцов и офлайн-торговли, особенно малого и среднего бизнеса. Если не принять меры, считают в ассоциации, такая ситуация может привести к закрытию привычных магазинов и торговых центров, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян.

Для того чтобы избежать таких последствий, предлагается ввести ограничение. Если инициатива будет одобрена, маркетплейсы смогут снижать цены на свою продукцию только за счет суммы, которая не должна превышать 10% от их годового оборота.

К слову, ранее россиянам рассказали, как обеспечить себе ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей. При определенных условиях можно не работать и продолжать жить на широкую ногу.