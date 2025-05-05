Эксперт Найшева назвала сумму вклада для ежемесячного дохода в 100 тысяч рублей

При определенных условиях можно не работать и жить на широкую ногу

Россиянам рассказали, как можно обеспечить себе стабильный пассивный доход в размере около 100 тысяч рублей в месяц. При определенных условиях можно не трудиться и при этом жить на широкую ногу. Такой способ связан с размещением солидной суммы на банковском депозите под высокий процент.

Аналитик компании "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева пояснила, что при текущейвысокой средней ставке по вкладам (около 20% годовых) достаточно разместить на счете 5,5 миллиона рублей. При условии, что вклад оформлен на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов и капитализацией, доход может составить от 93 до 108 тысяч рублей в месяц. Эксперт подчеркнула, что итоговая сумма будет зависеть от конкретных условий, предлагаемых банком.

Таким образом, при наличии значительной суммы можно не только сохранить средства, но и получать с них стабильный ежемесячный доход, позволяющий безбедно жить даже без постоянной работы.

К слову, ранее россияне назвали достойной размер пенсии. Согласно проведенному аналитиками Страхового дома ВСК анализу, жители РФ считают достойными пенсионными выплатами сумму в 110 тысяч рублей.