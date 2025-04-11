Верховный суд подтвердил право на компенсацию за спам-звонки

На неутомимых "звонарях" можно заработать

Теперь надоедливые звонки с предложениями взять деньги в долг или купить страховку могут обернуться для компаний реальными расходами. Верховный суд нашей страны признал, что люди имеют все основания настаивать на компенсационных выплатах за моральный вред, нанесенный назойливым рекламным обзвоном. Речь идет о тех случаях, когда абонент не давал согласия на получение подобных звонков, а просьбы прекратить игнорируются.

Основанием для такого вывода стало дело жителя Москвы, которому регулярно звонили из одной известной кредитной организации с предложениями оформить заем. При этом сам мужчина не являлся клиентом банка. Он отправил официальную претензию с требованием прекратить звонки, но реклама продолжала поступать.

В последовавшем за этим иске мужчина указал, что постоянные звонки доставляли ему дискомфорт, мешали заниматься личными делами и вызывали раздражение. Он потребовал от банка компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Финансовая организация объяснила ситуацию технической ошибкой: якобы его номер случайно попал в базу клиентов, согласившихся на рассылку.

Три судебные инстанции встали на сторону банка, однако Верховный суд направил дело на пересмотр. Он напомнил, что распространение рекламы без согласия гражданина – нарушение закона, и если лицо заявило протест, рассылка должна быть немедленно прекращена. Пока компания не докажет обратное, она должна считаться виновной в причинении вреда.

К слову, ранее стало известно, что будет с курсом рубля на следующей неделе, с 14 апреля.