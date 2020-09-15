Было не очень интересно: о чем говорит поза Путина на встрече с Лукашенко

Было не очень интересно: о чем говорит поза Путина на встрече с Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Российский президент пытался отвлечься, считает эксперт

Вчера прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Фотографии со встречи уже стали поводом для шуток в Сети, в по большей части из-за поз двух лидеров. О чем говорит язык тела российского президента, рассказала социальный психолог Наиля Бирарова.

Путин чувствовал себя уверенно и спокойно, однако, несмотря на уважительное отношение к коллеге, в диалоге был не сильно заинтересован, считает специалист. По ее словам, широко расставленные в разные стороны ноги говорят об открытости главы государства.

"Российский лидер испытывает скуку и апатию, потому что все, что говорит Лукашенко, он и так знает – для него это не очень интересно и ново",

– добавила эксперт. Бирарова также отметила в беседе с News.ru, что об этом говорят и прикосновения Путина к своему галстуку: так он пытается отвлечься от речи Лукашенко.

Напомним, закрытые переговоры двух лидеров состоялись накануне, 14 сентября. Лукашенко прилетел в Сочи без костюма и медицинской маски и, по словам очевидцев, был сильно напряжен.

После встречи в Сети появилось множество новых шуток о белорусском лидере.

Карина СИРАЗОВА

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