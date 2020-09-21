Политик уверен, что руководство Незалежной ради денег готово предать свой народ

Бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко считает, что действующие власти занимаются систематическим истреблением населения. По мнению политика, об этом свидетельствует то, что на Украине ощутимо сократилось финансирование сферы медицинского обслуживания.

Червоненко обратил внимание, что в стране функционирует с десяток силовых ведомств, плюс несколько надзорных органов в виде прокуратур. При этом лечебниц, занимающихся проблемами, например, венерологии, всего восемь. Сложная ситуация сложилась и с психологическим состоянием людей. Кроме того, все больше украинцев заболевают туберкулезом. Своим мнением политик поделился в эфире канала "112 Украина".

По данным Червоненко, коронавирус уносит намного меньше жизней, чем самоубийства. При этом реформа здравоохранения привела к тому, что психически нездоровых людей не забирают в больницы, а лечат амбулаторно. Таким образом, они имеют возможность свободно взаимодействовать с окружающими, что может быть опасно для последних. Все это говорит о тяжелом положении в стране.

"Эти твари, они за деньги продадут нацию", – негодует ранее занимавший высокий пост украинец.

Так он высказался об официальном Киеве, который не пытается исправить ситуацию, а только усугубляет ее.

Ранее стало известно, что Европа грозится лишить Украину финансовой помощи. Долгожданный перевод в размере €1,5 млрд может так не дойти до Киева.

