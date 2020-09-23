"Не поглупел": Навальный рассказал о своих успехах

"Не поглупел": Навальный рассказал о своих успехах
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Отпущенный из клиники "Шарите" россиянин учится балансировать

Лечение Алексея Навального в стационаре закончилось. Об этом оппозиционный блогер сам сообщил 23 сентября. Он рассказал о своем состоянии и планах на будущее.

По словам Навального, в общей сложности он провел в больнице 32 дня. Из них в состоянии комы 16 дней. Но даже придя в себя, он еще неделю оставался в реанимации. За это время сильно похудел – штаны на три размера больше. Поэтому сейчас старается больше есть и спать.

В ближайших планах: проводить время с семьей, больше общаться в соцсетях и играть в видеоигры – это посоветовал врач после проверки, "не поглупел ли я", рассказал Навальный.

Как только врачи разрешили покинуть больницу, попросил отвезти его в парк. "Ковыляет" уже сам. Но есть проблемы: приходиться заново учиться держать баланс, чтобы стоять на одной ноге.

"До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал",

– поделился блогер в Инстаграм. Он поблагодарил за помощь врачей немецкой клиники "Шарите". Про докторов из Омска не упомянул. Возможно, просто забыл. Хотя вещи свои у них потребовал.

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Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате. Но вот день пришёл - ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот - хоп - я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья. Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть - нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем. Ещё раз огромное спасибо всей команде врачей клинике «Шарите» и профессору Экарду лично. Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку 💪. Она была и остаётся очень важной. Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты. Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Ранее бывший эксперт ООН по биологическому оружию заявил, что быстрое восстановление Навального указывает на то, что он не мог быть отравлен именно "Новичком" – от этого яда так скоро не восстанавливаются.

Николай ВИКТОРОВ

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Серж
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