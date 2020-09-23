Отпущенный из клиники "Шарите" россиянин учится балансировать

Лечение Алексея Навального в стационаре закончилось. Об этом оппозиционный блогер сам сообщил 23 сентября. Он рассказал о своем состоянии и планах на будущее.

По словам Навального, в общей сложности он провел в больнице 32 дня. Из них в состоянии комы 16 дней. Но даже придя в себя, он еще неделю оставался в реанимации. За это время сильно похудел – штаны на три размера больше. Поэтому сейчас старается больше есть и спать.

В ближайших планах: проводить время с семьей, больше общаться в соцсетях и играть в видеоигры – это посоветовал врач после проверки, "не поглупел ли я", рассказал Навальный.

Как только врачи разрешили покинуть больницу, попросил отвезти его в парк. "Ковыляет" уже сам. Но есть проблемы: приходиться заново учиться держать баланс, чтобы стоять на одной ноге.

"До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал",

– поделился блогер в Инстаграм. Он поблагодарил за помощь врачей немецкой клиники "Шарите". Про докторов из Омска не упомянул. Возможно, просто забыл. Хотя вещи свои у них потребовал.

Ранее бывший эксперт ООН по биологическому оружию заявил, что быстрое восстановление Навального указывает на то, что он не мог быть отравлен именно "Новичком" – от этого яда так скоро не восстанавливаются.