Во время боестолкновения были убиты 84 военнослужащих

Ведущая на армянском ТВ не сдержала эмоций во время прямого эфира. Когда она стала читать список погибших соотечественников в Нагорном Карабахе во время отражения атаки ВС Азербайджана, из ее глаз хлынули слезы.

Между Арменией и Азербайджаном произошло очередное боестолкновение из-за спорного региона. Сначала Ереван и Баку выдвинули друг другу обвинения обострении ситуации в Арцахе и стрельбе, после чего в минобороны обеих стран заявили о жертвах среди военнослужащих и мирного населения. Власти этих государств опровергли информацию военных ведомств.

Во время отражения атаки азербайджанской армии погибли 84 армянских военнослужащих, 100 – 120 человек ранены. С азербайджанской стороны 700 жертв, сообщает Newsarmenia.

Рассказав о последних событиях в Карабахе, армянская телеведущая стала зачитывать фамилии и имена жертв. Не в силах сдержать чувства, она заплакала.

Рано утром 27 сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия. Армения и Азербайджан поочередно обвинили друг друга в обострении давнего конфликта. В обеих странах ввели военное положение.