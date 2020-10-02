Украинцы впали в экстаз после предложения закрыть Крымский мост

Украинцы впали в экстаз после предложения закрыть Крымский мост
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трудности на полуострове радуют соседей

Предложение жителей полуострова закрыть Крымский мост, чтобы снизить темпы распространения эпидемии коронавируса, больше всего понравилось украинцам. СМИ Незалежной начали активно тиражировать посты из соцсетей, в которых говорится, что инфекцию везут в Крым туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Так, издание "Обозреватель" публикует сообщение из блога Roksolana Today&Крым, где главу Крыма Сергея Аксенова призывают не только приостановить движение пассажирских поездов и автомобилей по Крымскому мосту, но и временно запретить авиасообщение с крупными российскими аэропортами.

"На полуострове критическая ситуация с коронавирусом и другими болезнями", 

делают свой вывод украинские журналисты. 

По данным на 2 октября, в России за последние сутки коронавирус подтвержден у9412 жителей, среди них 118 случаев зафиксировано в Крыму и Севастополе. При этом цены в курортном секторе идут вверх из-за наплыва туристов. В том числе среди отдыхающих в Крыму много известных украинцев.

Фоторепортаж
Цифры ошеломляют: толпы украинцев хлынули на Крымский мост
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВВП
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Украина делает все что бы их ненавидели в Крыму! Еще про какое то возвращение говорят.
Прям как в Белоруссии оппозиционер кричал, "давайте развалим экономику страны что бы Лукашенко ушел", тоже самое что себе ногу прострелить. Идиоты в общем!)
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