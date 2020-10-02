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Предложение жителей полуострова закрыть Крымский мост, чтобы снизить темпы распространения эпидемии коронавируса, больше всего понравилось украинцам. СМИ Незалежной начали активно тиражировать посты из соцсетей, в которых говорится, что инфекцию везут в Крым туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Так, издание "Обозреватель" публикует сообщение из блога Roksolana Today&Крым, где главу Крыма Сергея Аксенова призывают не только приостановить движение пассажирских поездов и автомобилей по Крымскому мосту, но и временно запретить авиасообщение с крупными российскими аэропортами.
"На полуострове критическая ситуация с коронавирусом и другими болезнями",
– делают свой вывод украинские журналисты.
По данным на 2 октября, в России за последние сутки коронавирус подтвержден у9412 жителей, среди них 118 случаев зафиксировано в Крыму и Севастополе. При этом цены в курортном секторе идут вверх из-за наплыва туристов. В том числе среди отдыхающих в Крыму много известных украинцев.
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