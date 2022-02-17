Итальянцы и испанцы поругались из-за огромного стола у Путина

Итальянцы и испанцы поругались из-за огромного стола у Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мастера из Европы не могут определиться, кто является автором мебели Кремля

Иностранцы никак не могут успокоиться из-за длинного стола, за которым президент России Владимир Путин иногда проводит переговоры в Кремле с зарубежными высокопоставленными гостями. Соцсети заполонили разные смешные мемы, а вот между итальянскими и испанскими экспертами разгорелся спор о его происхождении.

Так, Рим и Мадрид пытаются "поделить" данный предмет кремлевской мебели, выясняя, в какой именно стране он был изготовлен, пишет издание Corriere della Sera.

Журналист газеты смог поговорить с итальянским производителем Ренато Полонья, который представляет компанию Oak. Мастер утверждает, что масштабный стол Путина – это его работа. По его словам, он выполнил его еще в 90-х годах прошлого века.

"Знаете, я не привык врать. Передо мной лежат эскизы, которые нам отправили россияне, есть даже исправления. Более того, у меня есть книга, выпущенная в России в 2000 году, с фотографиями залов Кремля. Там есть зал, в котором стоит этот стол", – рассказал Полонья.

Он отметил, что ставший теперь знаменитым предмет мебели, был "очень маленькой частью декора" Кремля.

В свою очередь, в некоторых испанских СМИ появились публикации, в которых говорится, что этот стол изготовили специалисты Валенсии. В частности, об этом сообщалось в эфире телеканала Rai3.

Однако Полонья упорно настаивает на том, что именно он является творцом кремлевского стола. Причем мастер готов предоставить доказательства своей работы.

"Испанцы вольны говорить, что хотят. Если у них есть доказательства, пусть предоставят. Может, существуют еще какие-нибудь белые столы, которые точь-в-точь как мой", – резюмировал Полонья.

Напомним, впервые стол Путина начали бурно обсуждать, когда за ним усадили президента Франции Эммануэля Макрона, приезжавшего недавно на переговоры в Москву. Лидеры государств сидели аккурат по разные его "овалы". Такую рассадку объяснили тем, что глава Пятой Республики отказался сдавать ПЦР-тест.

Затем появились мемы со столом в связи с визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца. Однако оказалось, что в Кремле такой гигантский предмет мебели не единственный. На днях на таком же отдалении от собеседника Путин принимал главу МИД России Сергея Лаврова, но стол был другим.

Источник: Corriere della Sera ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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