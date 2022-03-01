В Москве благоустроят территории около 193 школ и детских садов

Работы будут закончены к началу нового учебного года

К 1 сентября 2022 года в Москве благоустроят территории возле 193 детских садов и школ. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Возле детских образовательных учреждений обновят пешеходные дорожки, игровые и спортивные площадки, стадионы, футбольные поля. Установят лавочки. Где потребуется, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения. Запланирована также посадка деревьев, кустарников и многолетних цветов.

"Мероприятия пройдут во всех округах столицы. Только в Центральном административном округе приведем в порядок 40 таких объектов",

– уточнил Петр Бирюков.

Все работы около школ и детских садов планируется завершить к 1 сентября.

Ранее власти столицы сообщали, что в текущем году приведут в порядок 2730 городских объектов, в том числе парки, скверы, дворы, катки и проч.