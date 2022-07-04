Участники «Активного гражданина» выбрали место для площади ЛНР

Участники «Активного гражданина» выбрали место для площади ЛНР
Фото: mos.ru
Площадь Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве стала подарком к освобождению республики

На сайте проекта "Активный гражданин" прошло голосование за территорию для площади ЛНР. В нем приняли участие почти 110 тысяч человек. Наибольшее количество голосов (56,85%) набрало место вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Рядом располагается посольство Великобритании.

В числе других вариантов – территория на улице Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, рядом с которым находится здание консульства Германии (10,64% голосов), и место вдоль Большого Ржевского переулка возле посольств Литвы и Бельгии (13,78% голосов). 18,73% проголосовавших сочли правильным доверить решение вопроса специалистам.

Примечательно, что на днях была полностью освобождена территория ЛНР. Под контроль российских войск и народной милиции республики перешел последний крупный город – Лисичанск. Работы по его разминированию завершаются.

"В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых – Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка",

- сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Площадь, которую выбрали участники проекта "Активный гражданин", станет историческим объектом и символом борьбы с нацистами. Называя территорию в честь ЛНР, Москва проявляет солидарность с жителями республики, которые сражаются за независимость.

Ранее участники проекта "Активный гражданин" выбрали название для площади возле посольства Соединенных Штатов Америки. По мнению большинства, самое удачное название – площадь Донецкой Народной Республики (ДНР).

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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