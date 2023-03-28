Росатом запускает новый проект по ветроэнергетике в Ульяновской области

Производство обеспечит работой более 400 специалистов

В Ульяновской области будет создано производство лопастей для ветрогенераторов из отечественных композитных материалов. Соответствующая договоренность была достигнута главой региона Алексеем Русских с компанией "Юматекс" (входит в Композитный дивизион Росатома) в ходе форума "Композиты без границ" 28 марта.



Выбор Росатома вполне закономерен, поскольку, по словам губернатора, Ульяновская область давно определила для себя производство композитов ключевым направлением своей инновационной деятельности.

"Наш регион долгие годы нарабатывал компетенции, совершенствовал инфраструктуру, открывал новые производства, формировал законодательство для развития композитных материалов и технологий", – сообщил Алексей Русских.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, в свою очередь, отметил, что ветроэнергетика всегда давала отличный стимул развитию смежных отраслей промышленности. В частности, сейчас объем инвестиций в проект, реализуемый в Ульяновской области, составит более 2 млрд рублей, а в работе производства будет занято около 400 человек – компетентных специалистов. В конечном же итоге страна получит необходимое ей оборудование из отечественных компонентов.

"Две отраслевые компании АО "Юматекс" и АО "Новавинд" договорились оперативно создать необходимые компетенции и поставить первые отечественные композитные лопасти на ветропарки Росатома в кратчайшие сроки", – рассказал Алексей Лихачев.

Юбилейный X форум "Композиты без границ" – ключевое событие в отечественной композитной отрасли – проходит в Москве на площадке Экспоцентра 28-29 марта.

