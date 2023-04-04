В Энергодаре открыли плавательный бассейн

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Российские атомщики активно восстанавливают Энергодар. Во вторник, 4 апреля, в городе-спутнике Запорожской АЭС распахнул свои двери для посетителей плавательный бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
ЗАЭС вошла в российский атомный комплекс осенью прошлого года, и атомщики сразу взялись наводить порядок не только на станции, но и в Энергодаре, где проживают большинство сотрудников предприятия и их семьи. Ремонт городского бассейна стал одной из важных задач.
Были проведены комплексные работы не только по восстановлению водоснабжения и водоотведения, но и модернизации системы водоподготовки. Все трубопроводы и гидроузлы прошли полное техобслуживание, были приобретены средства для очистки воды и расходные материалы для полного цикла бактериологических анализов воды.
Системы вентиляции и электроснабжения, которые также нуждались в ремонте, были приведены в порядок. В мужской раздевалке большого бассейна был проведен срочный ремонт. Во всех раздевалках установлены новые шкафчики для переодевания. Территорию, прилегающую к бассейну, благоустроили.
Теперь бассейн открыт для населения. Для детей организованы бесплатные занятия в группах. Сотрудники ЗАЭС и пенсионеры смогут посещать сеансы со скидкой 50%. Помимо плавания, там предусмотрены занятия аэробикой и ЛФК. Для желающих установлены столы для настольного тенниса и спортивные тренажёры. Все занятия будут проводить опытные тренеры и инструкторы-реабилитологи.
Напомним, АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") была учреждена концерном "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) в октябре 2022 года.
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