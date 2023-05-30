Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации

Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Жителям столицы рекомендуют пользоваться только достоверными источниками новостей

За публичное распространение заведомо ложной информации в Уголовном и Административном кодексах РФ предусмотрено наказание. Об этом напомнили в Прокуратуре Москвы.  

Предупреждение вызвано многочисленными публикациями в Интернете, в том числе в СМИ и соцсетях, содержащими фейковые сведения о произошедшем сегодня, 30 мая, в Москве и пригороде.

"Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность",

– подчеркнули в ведомстве. Там рекомендовали блогерам и журналистам обращаться сначала за подтверждением информации в официальные органы и лишь потом публиковать новости.

Утром во вторник несколько БПЛА атаковали Москву. На данный момент жильцы поврежденных зданий уже вернулись в свои квартиры.

Источник: Прокуратура Москвы ✓ Надежный источник
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