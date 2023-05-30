Собянин: жители эвакуированных домов возвращаются в квартиры

Собянин: жители эвакуированных домов возвращаются в квартиры
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Специалисты экстренных служб завершили все необходимые работы на месте происшествия

Жители столичных домов, атакованных беспилотниками, могут вернуться в свои квартиры. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что специалисты экстренных служб провели все мероприятия по изучению обстоятельств произошедшего – ради этого жильцов временно эвакуировали из поврежденных БПЛА зданий. Сейчас работы завершены, и москвичи могут спокойно возвращаться домой. Первыми разрешение попасть в квартиры получили жители дома на Ленинском проспекте, уточнил мэр.

"Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Утром во вторник, 30 мая, несколько домов в Москве были повреждены в результате атаки БПЛА. Несколько дронов сбили ПВО в Московской области.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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