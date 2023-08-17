В конце сентября: Запад хочет лишить россиян вылета за границу

В конце сентября: Запад хочет лишить россиян вылета за границу
Фото: unsplash.com
Москва была готова к такому повороту событий

Швейцария планирует в конце сентября отключить Россию от системы SITA, которая считается авиационным аналогом SWIFT. Через нее перевозчики сообщают данные о рейсе, количестве пассажиров и грузах при международных полетах. Подобное решение может временно лишить россиян вылета за границу до тех пор, пока в Москве не придумают альтернативу.

В российском Минтрансе уже в курсе ситуации. Сейчас они оперативно занимаются ее решением.

"Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями", – заявили в ведомстве.

Москвы была готова к такому повороту событий, внедряя альтернативные каналы связи и информационных систем. Их используют как российские, так и зарубежные перевозчики, осуществляющие рейсы в Россию, сообщает телеканал "360". Поэтому проблем в международной гражданской авиации возникнуть не должно. 

Большинство сервисов SITA в РФ отключили еще в прошлом году из-за западных санкций на фоне СВО. Эксперты утверждают, что после сентября у иностранных перевозчиков все же могут возникнуть проблемы с обслуживанием их пассажиров в аэропортах России из-за невозможности использовать собственные системы регистрации. 

Ранее в Турции застряли несколько российских туристов.

Источник: РБК
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