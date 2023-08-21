Москвичей познакомят с крупнейшим в мире карьерным самосвалом БелАЗ на ВДНХ

И даже покатают

20 августа на площади Дружбы Народов и за павильоном № 18 выставочно-торгового центра Республики Беларусь для гостей ВДНХ проведут выступления с известными музыкантами страны. Желающим также предлагают осмотреть самосвал БелАЗ-7558 – главную гордость машиностроения республики.

Гости могут забраться на палубу исполина и пофотографировать самосвал, чтобы оставить пару снимков на память, сделанных на гиганте.

А виртуальные технологии в зоне BelAZ-VR ознакомят гостей с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса – крупнейшим в мире карьерным самосвалом БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. Естественно, гостей покатают на самосвале.