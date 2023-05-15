Сергей Собянин рассказал об уникальности московского метро

Столичной подземке исполнилось 88 лет

Московский метрополитен 15 мая отмечает день рождения. В этом году ему исполнилось 88 лет. Мэр Сергей Собянин поздравил с этой знаменательной датой москвичей, которые не представляют своей жизни без метро, и 69 тысяч сотрудников подземки, чей добросовестный труд делает поездки на этом виде транспорта удобными и комфортными.

Московское метро не только самое красивое в мире, но и надежное. Не зря 8 миллионов человек ежедневно выбирают этот скоростной транспорт для своих поездок по городу. Метрополитен, в свою очередь, постоянно развивается, улучшая транспортную доступность столицы и повышая комфорт пассажиров. Для этого обновляется подвижной состав – в этом году, по словам Собянина, планируется закупить еще 300 самых современных вагонов. Прокладываются новые линии – недавно было запущено Большое кольцо (БКЛ). Ремонтируются старые участки – на днях возобновилось движение между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии.

В целом, московский метрополитен входит в число мировых лидеров по таким показателям как:

точность соблюдения расписания – 99,99%;

интенсивность движения – на основных линиях в часы пик поезда ходят интервалом в 90 секунд;

темпы строительства – с 2010 года количество станций выросло в 1,5 раза.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ранее мэр рассказал о пяти самых популярных сервисах столичного метро.