Сергей Собянин рассказал об уникальности московского метро

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Московский метрополитен 15 мая отмечает день рождения. В этом году ему исполнилось 88 лет. Мэр Сергей Собянин поздравил с этой знаменательной датой москвичей, которые не представляют своей жизни без метро, и 69 тысяч сотрудников подземки, чей добросовестный труд делает поездки на этом виде транспорта удобными и комфортными.
Московское метро не только самое красивое в мире, но и надежное. Не зря 8 миллионов человек ежедневно выбирают этот скоростной транспорт для своих поездок по городу. Метрополитен, в свою очередь, постоянно развивается, улучшая транспортную доступность столицы и повышая комфорт пассажиров. Для этого обновляется подвижной состав – в этом году, по словам Собянина, планируется закупить еще 300 самых современных вагонов. Прокладываются новые линии – недавно было запущено Большое кольцо (БКЛ). Ремонтируются старые участки – на днях возобновилось движение между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии.
В целом, московский метрополитен входит в число мировых лидеров по таким показателям как:
Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Ранее мэр рассказал о пяти самых популярных сервисах столичного метро.
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