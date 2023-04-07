Сергей Собянин рассказал об уникальных экспонатах Музея городского хозяйства на ВДНХ

Выставочная площадка вызывает неизменный интерес у посетителей

Музей городского хозяйства на ВДНХ за год работы стал одним из самых популярных в столице. Его посетили более 240 тысяч гостей, сообщил Сергей Собянин. И детям, и взрослым оказалось очень интересно узнать, как устроены тепло-, газо-, электро– и водоснабжение в городе.

Павильон на ВДНХ разделен на три пространства: "Управление", "Квартира" и "Город". Они, в свою очередь, имеют отдельные тематические зоны. В каждой – интерактивные экспонаты.

Посетители могут посидеть за рулем уборочной машины, увидеть макеты спецтехники, узнать об устройстве дорожной навигации, поучаствовать в квесте или послушать лекцию. Благодаря технологии дополненной реальности представленная модель города "оживает", механизм работы городских служб становится наглядным и понятным.

"В городском хозяйстве столицы трудятся полмиллиона человек - обеспечивают нас теплом, газом, электричеством, водой. Они делают город чище, безопаснее и уютнее. Поэтому так важно интересно и наглядно рассказать об их непростой работе",

– отметил Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр рассказал о Московской музейной неделе, которая состоится с 10 по 16 апреля.