Названы самые смертоносные вирусы для человека

Академик РАН перечислил наиболее опасные заболевания

Еще совсем недавно поразившая весь мир пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько бессильно человечество перед смертоносной угрозой, распространяющейся с невероятной силой.

Немало времени потребовалось российским ученым, чтобы разработать вакцины, не уступающие по качеству мировым аналогам. В это же время властям страны пришлось идти на тяжелые меры. Лишь жесткие ограничения позволили сохранить жизни миллионам граждан.

Больницы по всей стране работали в экстремальных условиях, врачи стали настоящими героями человечества, круглосуточно, не покидая изоляторы, спасая больных. Потому что коронавирус был вызван одним из самых смертоносных вирусов на планете – SARS-CoV2.

Всего таких вирусов эксперты насчитали четыре. Лидерами рейтинга, а точнее антирейтинга также являются вирус иммунодефицита человека, вирус лихорадки Денге и вирусы гепатитов.

Об этом рассказал академик РАН Сергей Нетесов. Соответственно, самые смертоносные вирусы вызывают наиболее опасные заболевания. На первое место ученый поставил ВИЧ, вакцину от которой до сих пор не разработали.

Против вируса лихорадки Денге тоже ничего не придумали, однако эксперименты продолжаются. Переносчики болезни – так называемые тигровые комары, распространены в тропиках.

На третьем месте по опасности стоят вирусы гепатитов. SARS-CoV2 или коронавирус эксперт поставил на четвертое место.

"Смертность [в России от ковида] в 2020 году в сравнении с 2019-м возросла на целых 15%! Такого роста смертности у нас в предыдущие 20 лет не случалось!", – подчеркнул вирусолог.

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли способ выявлять рак груди на ранних стадиях.