Акции в защиту «Бест Вей» прошли в более чем 30 городах России

16 сентября прошла третья волна митингов и собраний в защиту кооператива «Бест Вей»

16 сентября во многих городах России прошли митинги и собрания пайщиков кооператива "Бест Вей" в защиту кооператива и в поддержку обращения региональных групп пайщиков в Следственный комитет России о действиях следственной группы санкт-петербургского ГУ МВД. Ранее митинги проводились 16 июля и 15 февраля.



Митинги 16 сентября состоялись в Новосибирске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Саратове, Краснодаре, Иркутске, Ижевске, Чите, Улан-Удэ, Барнауле, Абакане, Чайковском Пермского края; в Кемерове прошел публичный сбор подписей под резолюцией. В нескольких городах митинги не были согласованы властями из-за антиковидных или антитеррористических ограничений. Собрания пайщиков прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Калининграде, Уфе, Оренбурге, Сочи, Кавминводах, Пятигорске, Зеленокумске Ставропольского края, Набережных Челнах, Альметьевске и Лениногорске Республики Татарстан, Тольятти, Сургуте, Междуреченске Кемеровской области и других.

Пайщики, по словам активистов кооператива, выразили протест по поводу сохраняющегося по ходатайству следствия ареста денежных средств кооператива. "Пайщики кооператива уже более года не могут ни использовать свои средства для приобретения квартиры с помощью кооператива, ни получить свои средства назад, – подчеркивают в Совете кооператива, – Следствие отказывается разблокировать средства даже для пайщиков, которые получили соответствующие судебные решения, хотя на счетах кооператива почти 4 млрд рублей, а ущерб, который следствие пытается вменить кооперативу по уголовному делу – 232 млн рублей. Де-факто сохраняется арест недвижимости кооператива и недвижимости граждан, которые уже расплатились с кооперативом и находятся в процессе переоформления квартир в частную собственность, хотя де-юре арест судом снят еще весной, то есть судебное решение следствием фактически не исполняется: каждый пайщик вынужден добиваться снятия ареста со своей квартиры в индивидуальном порядке".

Пайщики кооператива, как сообщили активисты, обещают и дальше отстаивать свои права и защищать кооператив всеми законными способами.