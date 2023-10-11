Режиссер "Смешариков" рассказал о тайном смысле мультика

Картину изучают студенты факультета психологии

Российский анимационный сериал "Смешарики" начал выходить на экраны без малого десять лет назад. Со временем мультфильм приобрел статус культового. Сегодня картину смотрят миллионы детей по всей стране и за ее пределами.

"Смешарики" – это не просто комедия для детей о приключениях шарообразных животных. В некоторых серия поднимаются очень глубокие, как отмечают эксперты, философские проблемы.

Их тайный смысл раскрыл режиссер мультфильма Джангир Сулейманов. По его словам, зачастую авторы вкладывают идеи в картину неосознанно, а уже зрители трактуют их по-своему.

в мультике ищут даже студенты. По словам режиссера, серию "Смысл жизни" про трансформации Бараша изучают на факультетах психологии и философии.

Ранее мы сообщали, что советский мультфильм "Ну, погоди!" привел к скандалу на Западе.