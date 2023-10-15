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Мошенники постоянно становятся все более изобретательными и придумывают новые схемы обман доверчивых граждан. И если раньше речь шла о краже денег, то теперь аферисты сами переводят средства своим жертвам.
Газета "Известия" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что мошенники придумали новую схему с кредитами. После перевода денежных средств на счета граждан, они звонят и сообщают об одобренном кредите.
Получив небольшую сумму, доверчивые граждане пребывают в недоумении, ведь они не оформляли займ. Тогда аферисты предлагают отменить финансовую операцию, для чего просят назвать код из СМС.
В действительности же данная манипуляция является подтверждением оформления займа в некой сомнительной организации. Сумма со счета не списывается, зато начинают капать огромные проценты.
Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему обмана со смартфонами.
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