Мошенники придумали новую схему с кредитами

Мошенники придумали новую схему с кредитами
Фото: pixabay.com
Россиян предупредили об опасности

Мошенники постоянно становятся все более изобретательными и придумывают новые схемы обман доверчивых граждан. И если раньше речь шла о краже денег, то теперь аферисты сами переводят средства своим жертвам.

Газета "Известия" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что мошенники придумали новую схему с кредитами. После перевода денежных средств на счета граждан, они звонят и сообщают об одобренном кредите.

Получив небольшую сумму, доверчивые граждане пребывают в недоумении, ведь они не оформляли займ. Тогда аферисты предлагают отменить финансовую операцию, для чего просят назвать код из СМС.

В действительности же данная манипуляция является подтверждением оформления займа в некой сомнительной организации. Сумма со счета не списывается, зато начинают капать огромные проценты.

Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему обмана со смартфонами.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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