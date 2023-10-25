Путешествовать с Russpass стало еще удобнее — Сергей Собянин

Путешествовать с Russpass стало еще удобнее — Сергей Собянин
Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
В популярнейшем турсервисе самые необходимые опции доступны на главной странице

В июле 2020 в России по инициативе правительства Москвы запустили цифровую экосистему для планирования путешествий по стране USSPASS. За три года городской турсервис превратился в национальный проект, ставший первой государственной экосистемой туристических сервисов и городских предложений.

Экосистема объединяет тридцать 30 популярных турсервисов, включая покупку билетов с бронированием отелей и аудиогиды с интерактивными картами. Это наиболее широкий список среди наиболее крупных технологических партнеров, где доступен русский, английский и испанский языки.

Однако прогресс не стоит на месте: недавно, указал Сергей Собянин, главную страницу сервиса обновили так, что планировать путешествия стало еще удобнее. Улучшили поисковую строку, через которую можно с легкостью выбрать необходимый продукт: места и события, экскурсии или отель.

"Упростили навигацию – перед поисковой строкой появилось окно с перечнем городов и регионов страны, разместили раздел "Рекомендации" с интересными подборками готовых маршрутов и добавили интерактивную карту, на которой отмечены рекомендованные сервисом объекты для посещения", – рассказал мэр.

А еще бонусы программы лояльности теперь выведены на главную страницу сервиса – они начисляются за покупку билетов с бронированием отелей на сайте, а также за оставление оценок мест и предложений сервиса, которые можно потратить на посещение выставок, музеев и покупки в магазинах-партнерах.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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