Общественники и деятели культуры Башкирии осудили депутата КПРФ за травлю памяти Нуреева

Общественники и деятели культуры Башкирии осудили депутата КПРФ за травлю памяти Нуреева
Рудольф Нуреев и Дианна Бергсма. Фото: Jewish Chronical/www.globallookpress.com

Деятели искусств, общественники Башкирии отреагировали на инициативу депутата Государственного собрания Республики от КПРФ Юнира Кутлугужина, призвавшего к борьбе с "культом личности" легендарного балеруна Рудольфа Нуреева. Тот назвал танцора "предателем Родины".

Почетный академик Российской академии художеств Хатип Фазылов рекомендовал депутату воздержаться от подобных заявлений – ведь речь идет о лице, представлявшем всю страну. Нуреев был визитной карточкой, и благодаря его искусству многие узнали об Уфе и Башкортостане. Заострение общественного внимания на личной жизни человека и перечеркивание его талантов с вкладом в искусство является примером предвзятого отношения к достижениям мировой культуры, указывают общественники.

"Рудольф Нуреев – в первую очередь человек, который прославил на весь мир отечественное балетное искусство. Даже оставшись на Западе, он никогда не отрицал свои корни, приезжал на свою малую родину", – высказалась главный балетмейстер Башкирского гостеатра оперы и балета, народная артистка России и Башкирии Леонора Куватова.

А народный артист республики, гендиректор башкирского Национального симфонического оркестра Артур Назиуллин рассказал, как Владимир Спиваков, известный дирижер, делил с Нуреевым гримерку. Последний, зайдя после выступления, бросил: "Ну, как мы, башкиры, можем?!". Для Нуреева родной край всегда оставался домом, куда он всегда приезжал.

Другие обращают внимание, что Нуреев не запомнился ни одним интервью против родной страны. Напротив, всегда подчеркивал, что первые шаги в творчестве сделал благодаря России.

Источник: Башинформ ✓ Надежный источник
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