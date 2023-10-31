Россиянин по ошибке получил миллиард рублей на карту

Россиянин по ошибке получил миллиард рублей на карту
Фото: pixabay.com
ЧП в Новосибирске

Чрезвычайным происшествием обернулась ошибка одного из крупных российских банков. Жителю Новосибирска на карту перечислили один миллиард рублей. Мужчина не успел обрадоваться роскошному сюрпризу, как мгновенно лишился собственных денежных средств.

Сразу после перевода миллиарда на кредитку банк арестовал две карты новосибирца, наложив ограничение по миллиарду на каждую из них. То есть в итоге мужчина оказался должен финансовой организации в два раза больше, чем получил от нее по ошибке.

Сибиряку пришлось потратить месяц на разборки с банком, однако он так и не смог получить внятного ответа, почему вдруг сказочно разбогател и в одночасье обеднел. Теперь мужчина намерен искать справедливость в суде.

Сначала оператор горячей линии объяснил новоиспеченному миллиардеру, что система допустила техническую ошибку, поэтому необходимо явиться в офис банка с паспортом. Однако сотрудники тоже не смогли разблокировать его карты.

Лишь после обращения журналистов банк исправил ситуацию – миллиард списали, а кредитки разморозили. Однако новосибирец намерен требовать компенсацию морального вреда за недельную нервотрепку.

Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему с кредитами. 

Источник: NGS.RU ✓ Надежный источник
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