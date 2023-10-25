Мошенники придумали схему развода с участием детей

Россияне должны быть внимательны

Смартфоны и компьютеры в руках детей даже дошкольного возраста уже стали обычным явлением. К сожалению, далеко не все родители внимательно следят за досугом своих любимых чад. Оставшись без должного контроля, дети попадают на уловки мошенников.

Аферисты не дремлют и изобретают новые схемы развода. К примеру, они через фейковые аккаунты в социальных сетях от имени популярных блогеров пишут родителям, что их наследники выиграли приз.

В некоторых случаях мошенники связываются непосредственно с малышами и просят совершить определенные действия со смартфона папы или мамы. Доверчивые дети, грезящие о подарке от любимой звезды, сообщают злоумышленникам пароли, например, от банковских карт или подтверждают вход в приложения, содержащие личные данные.

Ранее мы сообщали, что аферисты придумали новую схему с кредитами.