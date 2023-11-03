Как отучить собаку постоянно лаять

Как отучить собаку постоянно лаять
Фото: pixabay.com
Животное нужно дрессировать

Постоянно лающая собака может доставить массу неприятностей своим хозяевам. Конечно, любого питомца нужно дрессировать и отучать от плохого поведения, однако в данном случае можно обойтись и без помощи эксперта. Впрочем, водить животное к ветеринару нужно регулярно.

Чтобы отучить собаку постоянно лаять, в первую очень необходимо найти причину. Питомца может беспокоить конкретный запах или предмет интерьера. Если можно избавиться от раздражителя, то лучше это сделать.

Если неприятным фактором является звук, например, от телевизора, значит необходимо приучить четвероного друга к работающей технике. Можно постепенно повышать громкость, держа питомца рядом и успокаивая его.

Собака может постоянно лаять и от скуки. Если у вас нет времени на регулярные занятия с животным, то загрузите его игрушками-головоломками. Также можно выделить питомцу личное пространство, заставленное его вещами.

В этом случае четвероногий друг будет чувствовать себя защищенным. Если он перестанет лаять, тогда стоит поощрить спокойное поведение. В ином случае придется отвести питомца на профессиональную дрессировку к кинологу.

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Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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