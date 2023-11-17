Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
И в ближайшем будущем она станет еще более конкурентной с точки зрения зарплаты, считают эксперты

Одна из крупнейших отечественных платформ интернет-рекрутинг проанализировала информацию о заработной плате населения из наиболее популярных рабочих профессий, выделив самые высокооплачиваемые. Из списка с анализом практически 800 тысяч вакансий, выложенных в Сеть в течение текущего года, наиболее конкурентной с точки зрения заработной платы оказалась работа в такси.

Так, средняя заработная плата таксистов доходит до 105 тысяч рублей в месяц в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей. В городах с популяцией до полумиллиона заработная плата таксистов составляет примерно 82 тысячи рублей.

Второе место осталось за курьерами, зарабатывающими в городах-миллионниках до 94 тыс. рублей (меньше на 4 тысячи – в городах с населением до 500 тысяч).

Третье место осталось за торговыми представителями с доходом до 74 тысяч рублей (порядка 65 тысяч в городах с населением до полумиллиона), отмечает МИР24.

Представители сервиса объясняют такие цифры среди профессий, не требующих особой квалификации, высоким уровнем спроса на сектор услуг в отечественной экономике. За последние несколько лет сильно выросли рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок. В будущем же доходы представителей указанных профессий будут только расти.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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