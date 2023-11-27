Подруга увела мужа: сделали пять важных выводов

Придерживайтесь этих советов, если хотите сохранить здоровые отношения в семье

Измена мужчины с лучшей подругой девушки – это уже что-то вроде клише, которым никого не удивишь. Такой сюжет набил оскомину в фильмах, сериалах и романах, да и в реальной жизни такое, увы, случается сплошь и рядом. Получается, женской дружбы не существует?

Психологи не делают однозначных заключений по проблеме, когда подруга увела мужа, зато они сделали несколько важных выводов из ситуации, к которым стоит прислушаться.

1. Не стоит смешивать дружбу и личную жизнь. Любите таскать своего бойфренда или мужа на каждую встречу с подругами? Не самая лучшая идея: вашего мужчину может утомлять постоянное нахождение в женском обществе, а у одиноких девушек его появление вызовет явный интерес.

2. Не делитесь с подругами всеми подробностями своей личной жизни. Безусловно, посекретничать с близким человеком на интимные темы за бокалом вина иногда очень хочется. Но подумайте – не вызовет ли это зависть? Особенно, если у самих собеседниц не клеится на любовном фронте.

3. Не спрашивайте советов у подруг касательно любых действий. Помните, что ваши отношения – только ваши, и другие люди, даже зная о какой-то проблеме, не смогут за вас принять единственно верное решение.

4. Не стоит постоянно "рекламировать" своего избранника. Конечно, любой влюбленной девушке хочется бесконечно рассказывать о плюсах своего мужчины, о том, какой он добрый, заботливый и надежный. Во всем нужна мера: если подругам ваш избранник покажется слишком идеальным, они ведь и сами смогут в него влюбиться?

5. Не наступайте на одни и те же грабли. Если за какой-то девушкой в вашей компании уже были замечены случаи, когда она уводила чужого мужчину из семьи, не думайте, что с вами она поступит иначе.

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