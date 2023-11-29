Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы
Фото: mos.ru
Глава города выразил благодарность тем, благодаря кому в квартирах всегда тепло и светло

За последние годы газовая инфраструктура Москвы пережила массу качественных преобразований. Внедрена цифровая модель управлением газораспределительным комплексом, создано собственное производство оборудования, 1,5 тыс. км сетей пережили реконструкцию.

В 2023 году газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет, рассказал Сергей Собянин.

Профессионализм и слаженность действий отраслевых специалистов дает свои плоды: в домах москвичей всегда тепло и светло. А московские предприятия работают бесперебойно.

Как указал глава города, сейчас в Москве работают над созданием современной системы газоснабжения в ТиНАО. Московские газовики принимают участие в восстановлении энергетической инфраструктуры, занимаются ремонтом жилых домов, детсадов и иных социальных объектов в новых регионах России.

Собянин выразил благодарность сотрудникам Мосгаза за их работу, особенно отметив ветеранов газового хозяйства города. Многим из них довелось стать основателями трудовой династии этого предприятия.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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