Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

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За последние годы газовая инфраструктура Москвы пережила массу качественных преобразований. Внедрена цифровая модель управлением газораспределительным комплексом, создано собственное производство оборудования, 1,5 тыс. км сетей пережили реконструкцию.
В 2023 году газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет, рассказал Сергей Собянин.
Профессионализм и слаженность действий отраслевых специалистов дает свои плоды: в домах москвичей всегда тепло и светло. А московские предприятия работают бесперебойно.
Как указал глава города, сейчас в Москве работают над созданием современной системы газоснабжения в ТиНАО. Московские газовики принимают участие в восстановлении энергетической инфраструктуры, занимаются ремонтом жилых домов, детсадов и иных социальных объектов в новых регионах России.
Собянин выразил благодарность сотрудникам Мосгаза за их работу, особенно отметив ветеранов газового хозяйства города. Многим из них довелось стать основателями трудовой династии этого предприятия.
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