В какие дни декабря категорически нельзя делать стрижку перед Новым годом 2024

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В декабре салоны красоты сталкиваются с огромным спросом на свои услуги – женщины начинают активно готовиться к встрече Нового года как в кругу семьи, так и коллег. Привести себя в порядок нужно по всем направлениям, в том числе освежить прическу.
В предстоящем месяце будет несколько дней, когда категорически запрещено делать стрижку перед Новым годом 2024. В эти даты не стоит в целом совершать какие-либо манипуляции с внешним видом – будь то манюр или поход к косметологу. Ведический астролог Надежда Агаджанова утверждает, что это 5 и 30 декабря. Если срезать волосы в эти дни, то можно навлечь на себя проблемы, испытания и ухудшение состояния.
Также неудачно может обернуться стрижка волос в понедельник или субботу – можно лишить себя благоприятной энергии. В остальном месяц будет богат на удачные дни для изменений в прическе.
Самыми лучшими датами для похода к парикмахеру станут 1, 7, 8, 17, 21, 22, 28 и 29 декабря. Особенно эксперт советует подстричься 21 или 22 декабря, поскольку так можно привлечь к себе финансовую удачу и поскорее исполнить заветную мечту, сообщает "Пятый канал".
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