В какие дни декабря категорически нельзя делать стрижку перед Новым годом 2024

В какие дни декабря категорически нельзя делать стрижку перед Новым годом 2024
Фото: unsplash.com
Специалисты назвали несколько дат

В декабре салоны красоты сталкиваются с огромным спросом на свои услуги – женщины начинают активно готовиться к встрече Нового года как в кругу семьи, так и коллег. Привести себя в порядок нужно по всем направлениям, в том числе освежить прическу.

В предстоящем месяце будет несколько дней, когда категорически запрещено делать стрижку перед Новым годом 2024. В эти даты не стоит в целом совершать какие-либо манипуляции с внешним видом – будь то манюр или поход к косметологу. Ведический астролог Надежда Агаджанова утверждает, что это 5 и 30 декабря. Если срезать волосы в эти дни, то можно навлечь на себя проблемы, испытания и ухудшение состояния. 

Также неудачно может обернуться стрижка волос в понедельник или субботу – можно лишить себя благоприятной энергии. В остальном месяц будет богат на удачные дни для изменений в прическе.

Самыми лучшими датами для похода к парикмахеру станут 1, 7, 8, 17, 21, 22, 28 и 29 декабря. Особенно эксперт советует подстричься 21 или 22 декабря, поскольку так можно привлечь к себе финансовую удачу и поскорее исполнить заветную мечту, сообщает "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в какие дни категорически нельзя стирать белье.

Источник: Пятый канал
По теме

Взлетели до небес: кто в России накручивает цены на яйца

Кто-то решил оставить россиян без новогоднего стола

Подозрения оправдались: Самойлова рассказала о беременности

Многодетная мать сообщила, что в доме появятся еще несколько малышей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей