На следующей неделе запрещено стричься и делать маникюр: три неудачных дня

На следующей неделе запрещено стричься и делать маникюр: три неудачных дня
Фото: Alexander Keltik/Globallookpress
Если не хочется, чтобы волосы отрастали медленно, а концы секлись - лучше заранее выбрать день для ухода за собой

Как правило, мы делаем разные уходовые процедуры (стрижку, покраску волос, пилинг лица, маникюр, педикюр, массаж и прочее) исходя из своего настроения и свободного времени, не обращая внимание на другие нюансы. А, между прочим, стоило бы! Лунный календарь может стать неплохим советчиком в этом деле и подсказать, какие дни текущего месяца больше располагают к той или иной процедуре.

Так, можно с уверенностью сказать, что на следующей недели запрещено стричься и делать маникюр, поскольку будет три неудачных дня: в период с 28 по 30 ноября. Если вы подстрижетесь в этот день, есть риск, что волосы будут отрастать долго, кончики могут заметно сечься, а новая укладка быстро растеряет нужный объем и не будет смотреться так эффектно, как вы задумывали.

В эти дни также противопоказаны маникюр и педикюр, а вот дополнительный уход за кожей рук и ног явно не повредит: можно устроить себе небольшой отдых и побаловать себя теплыми ванночками, а после нанести на кожу смягчающие крема. 

В вышеобозначенные даты не рекомендуется делать и эпиляцию – есть риск появления небольших воспалений, кожа будет более чувствительной к посторонним вмешательствам. 

Ранее сообщалось, почему категорически нельзя смотреть в окно ночью.

Источник: Утро.ру
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