Никогда не покупайте: чем опасен нарезной хлеб в магазине

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Нарезной хлеб, который ломтиками лежит в упаковке на магазинных прилавках, так и манит своим удобством и относительной дешевизной. Многим некогда или не хочется возиться дома с нарезкой, поэтому выбор большинства покупателей падает именно на такой вариант. Открыл, намазал сверху маслом и паштетом – и можно смело начинать трапезу, да еще и крошки со стола потом убирать не придется. Однако есть несколько веских причин отказаться от его покупки.
Во-первых, такой хлеб быстрее черствеет и портится. У цельной буханки процесс порчи идет медленно, а в нарезке хлеб быстро отдает влагу и "умирает". Во-вторых, высок риск развития плесени, особенно если хранить ломтики в пакете. Это чревато серьезным отравлением.
И наконец, при нарезке используется специальное масло, часто не самого высокого качества. А некоторые производители даже обрабатывают хлеб вредными консервантами. Нам же он внешне кажется свежим и мягким.
Поэтому, если хотите сохранить свежесть и полезные свойства хлеба, лучше покупать цельную буханку и резать ее по мере необходимости. А нарезной вариант лучше избегать.
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