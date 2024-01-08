Психолог поделилась способами справиться с хронической усталостью

Психолог поделилась способами справиться с хронической усталостью
Фото: freepik.com
По мнению специалиста, важно отдыхать правильно

Тяжелые задачи на работе, недосыпание и стресс – часто люди живут в состоянии усталости годами, и это превращается в хроническое заболевание. Клинический психолог Ксения Умнякова уверена, что просто отдыхать недостаточно. Важно делать это регулярно, а также проводить время активно.

Кроме того, специалист отметила, что первое звено успеха – здоровый образ жизни. Именно от него зависит ментальное и физическое здоровье человека. Но даже следуя всем правилам ЗОЖ, нужно уметь слышать свой организм и понимать, когда он сигнализирует об усталости.

Ксения Умнякова рекомендует завести дневник и отслеживать свое состояние тем, кто столкнулся с утомляемостью. Записывать следует все, что приносит удовольствие, и возвращаться к этим занятиям во время прилива усталости. Также необходимо наблюдать за количеством умственной и физической активности и держать баланс.

Психолог отметила, что с постоянной утомляемостью хорошо справляется техника глубокого дыхания животом. Нужно сесть поудобнее, расслабиться и уделить дыханию несколько минут.

"Положите одну руку на грудь, другую – на живот. Сделайте глубокий вдох носом. Направьте воздух в живот так, чтобы он округлился. Выдохните и немного напрягите мышцы живота", – дала инструкцию Умнякова.

Ранее психолог Алена Нижнева рассказала, как распознать эмоционального абьюзера до начала отношений.

Источник: Лента.ру
По теме

Лазарев получил оплеуху за пение на французском: "Шакал!"

Артисту здорово прилетело

Валдис Пельш устроил публичную взбучку Карауловой

Звезды серьезно поцапались

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей