Психолог поделилась способами справиться с хронической усталостью

По мнению специалиста, важно отдыхать правильно

Тяжелые задачи на работе, недосыпание и стресс – часто люди живут в состоянии усталости годами, и это превращается в хроническое заболевание. Клинический психолог Ксения Умнякова уверена, что просто отдыхать недостаточно. Важно делать это регулярно, а также проводить время активно.

Кроме того, специалист отметила, что первое звено успеха – здоровый образ жизни. Именно от него зависит ментальное и физическое здоровье человека. Но даже следуя всем правилам ЗОЖ, нужно уметь слышать свой организм и понимать, когда он сигнализирует об усталости.

Ксения Умнякова рекомендует завести дневник и отслеживать свое состояние тем, кто столкнулся с утомляемостью. Записывать следует все, что приносит удовольствие, и возвращаться к этим занятиям во время прилива усталости. Также необходимо наблюдать за количеством умственной и физической активности и держать баланс.

Психолог отметила, что с постоянной утомляемостью хорошо справляется техника глубокого дыхания животом. Нужно сесть поудобнее, расслабиться и уделить дыханию несколько минут.

"Положите одну руку на грудь, другую – на живот. Сделайте глубокий вдох носом. Направьте воздух в живот так, чтобы он округлился. Выдохните и немного напрягите мышцы живота", – дала инструкцию Умнякова.

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