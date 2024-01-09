Выставил ультиматум: как Трамп снимался в "Один дома-2"

Бывший президент появился в одном из эпизодов

Крис Коламбус поделился историей о том, как Дональд Трамп оказался в фильме "Один дома-2". Кинорежиссер поведал, что экс-президент Штатов выдвинул ему условие – он обязательно должен получить роль. Взамен он разрешит съемочной группе работать в холле отеля "Плаза" в Нью-Йорке, которым Трамп на тот момент владел.

Также Коламбус отметил, что съемки в кино – не единственная плата за эпизод в несколько секунд. Владельцу отеля заплатили приличный гонорар.

Ранее экс-президент США дал интервью, в котором пожаловался, что в день, съемок, у него были важные дела, но его умоляли поучаствовать стать участником эпизода и он согласился.

Кинокартина "Один дома-2" была выпущена в 1992-ом году, и по сей день считается классикой праздничного досуга во многих странах мира. Трамп также уверяет, что своей невероятной популярностью этот фильм обязан ему.

К слову, в новогодние каникулы в прокат выйдет долгожданный фильм Холоп-2. Ранее актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в картине, рассказал, что на съемках ему было страшно.