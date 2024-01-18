Попробовали турецкие яйца: что с ними не так

Продукт может неприятно удивить после приготовления

Впервые с июня ценники на яйца в России начали падать. Правда пока значение составляет какие-то 0,2%. В это же время продолжаются поставки из других стран, в том числе и Турции. Доктор технических наук Александр Ишевский рассказал, что может оказаться не так с турецкими яйцами и каких неприятных сюрпризов ждать.

В первую очередь он отмечает, что не стоит беспокоиться об их возможной ранней порче – если были соблюдены условия доставки, то все будет хорошо.

Разницы в пользе между российскими и турецкими яйцами, по словам специалиста, скорее всего не будет. Они будут примерно одинаковыми по содержанию питательных веществ и макроэлементов, указывает RT.

Единственное отличие люди могут ощутить только если попробуют турецкие яйца. Не исключено, что по вкусу продукт окажется другим, поэтому лучше не покупать сразу большую зарубежную партию, а сперва попробовать – понравятся ли,.

"Если в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус. Это не совсем приятно", – приводит слова специалиста "Радио 1".

Также они могут быть немного другими по цвету, размеру и продаваться без распределения на категории, сообщает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем вреды искусственные яйца из Китая.