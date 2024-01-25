Развеян миф об отличие женского и мужского алкоголизма

Недугом одинаково болеют представители обоих полов

Врач-нарколог Вадим Кочегулов рассказал о главных заблуждениях в отношении алкоголизма, а также развеял миф об отличие развития недуга у мужчин и женщин.

По словам специалиста, алкоголиком может оказаться любой – не всегда это человек, который выглядит неопрятно или как бродяга. Первым признаком начала алкогольной зависимости является то, что получается выпить много и не пьянеть.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", алкоголизмом одинаково страдают и мужчины, и женщины. При этом зависимые люди не отдают себе отчета, что их пристрастие влечет пагубные последствия. Они спокойно могут выпить во время работы или за рулем.

Ранее нарколог рассказал, что алкоголизмом можно заразиться.

Источник: RuNews24.ru
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