Психиатр-нарколог: алкоголизмом можно заразиться

Психиатр-нарколог: алкоголизмом можно заразиться
Фото: Elena Mayorova/Russian Look/www.globallookpress.com
Опасности может быть подвержен даже полностью здоровый человек

Алкоголизм – страшная беда общества, способная разрушить человеку жизнь и отнять у него все: семью, друзей, работу. Но ошибочно полагать, что вас эта беда не коснется, если болен ваш близкий человек, говорит нарколог Лев Благов. 

"Здесь заложен механизм так называемого индуцированного психоза", – поясняет медик.

Иными словами, если алкоголик систематически пребывает в тесном контакте с другим, даже полностью здоровым, человеком, риск превратить того в "собутыльника" крайне велик. Можно начать выпивать изредка "за компанию" и не заметить, как это превращается в стойкую привычку. При этом и второй человек может не замечать начинающуюся болезнь и отвергать любые попытки помощи.

Ранее психолог раскрыла секрет здоровой психики.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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