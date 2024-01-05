Психиатр-нарколог: алкоголизмом можно заразиться

Опасности может быть подвержен даже полностью здоровый человек

Алкоголизм – страшная беда общества, способная разрушить человеку жизнь и отнять у него все: семью, друзей, работу. Но ошибочно полагать, что вас эта беда не коснется, если болен ваш близкий человек, говорит нарколог Лев Благов.

"Здесь заложен механизм так называемого индуцированного психоза", – поясняет медик.

Иными словами, если алкоголик систематически пребывает в тесном контакте с другим, даже полностью здоровым, человеком, риск превратить того в "собутыльника" крайне велик. Можно начать выпивать изредка "за компанию" и не заметить, как это превращается в стойкую привычку. При этом и второй человек может не замечать начинающуюся болезнь и отвергать любые попытки помощи.

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