Нашедший жену с помощью Chat GPT программист рассказал о реакции девушки

Нейросеть подобрала идеальную претендентку среди 5 тысяч кандидаток

Житель Москвы решил, что искать себе девушку и общаться с претендентками самостоятельно слишком сложно и затратно. Поэтому задачу специалист айти доверил нейросетям. Александр Жадан сообщил, что искусственный интеллект помог выбрать даму сердца среди более 5 тысяч кандидаток. По мнению 23-летнего москвича, это сэкономило ему 13 миллионов рублей, которые он потратил бы на свидания.

Молодой человек не считает, что поступил нечестно, ведь жесткие критерии для поиска идеальной избранницы он задавал самостоятельно, передовые технологии лишь помогли оптимизировать процесс. Среди множества претенденток кавалер выбрал самую лучшую — сотрудницу банка, которая переехала из Твери в столицу. Девушку зовут Карина, и вскоре молодые люди поженятся.

Молодой человек не стал скрывать от подруги, что большую часть времени она общалась не с ним, а с Chat GPT. Девушка была удивлена, ведь даже ни на секунду не подозревала, что с ней переписывается не человек, а система. Впрочем, правда не навредила отношениям Александра и Карины. Они пообещали друг другу, что использовать нейросети в отношениях больше не будут, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас молодые люди планируют сыграть свадьбу. Александр рассказал, что не собирался делать предложение, но и эту идею ему подкинул Chat GPT.

Ранее сообщалось, что теперь нейросети смогут диагностировать диабет.