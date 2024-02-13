Российские власти рассказали, как будут увеличивать поток иностранных туристов

Москва придумала, как ее решить

Для туристов, которые приезжают в Россию, чаще всего возникает проблема с проведением оплаты по международным платежным системам. В нашей стране они не работают, поэтому путешественники вынуждены менять валюту на рубли и оплачивать все наличными. О возможности предоставления безналичной оплаты для иностранцев на территории нашей страны заявили в Минэкономразвитии.

Как выяснилось, на законодательном уровне схема уже утверждена. Дело осталось за малым – реализовать ее. Банкам нужно разработать финансовый продукт, который подойдет для туристов, приезжающих в нашу страну.

О нескольких вариантах решения проблемы рассказал советник председателя правления банка "Мир привилегий" Юрий Мельников. Первый из них – выдача карт туристам от банков дружественных стран. По задумке, получить такую карту турист может еще за пределами России. Тогда путешественник, въезжая в нашу страну, уже будет иметь возможность проведения безналичной оплаты.

Второй способ – это выдача карт в аэропорту прилета. Туристу будут выдавать карту "Мир" с определенной суммой на счету. Если ко времени отъезда у иностранца останутся какие-то средства на этой карте, то ему их вернут. По словам Юрия Мельникова, такой вариант планируется ввести уже в этом году.

Третий способ – использование QR-кода. Но для этого нужно провести, по словам Мельникова, объединение наших сервисных предприятий с электронными платежными средствами иностранных государств.

Такие варианты использования безналичного расчета, вероятно, помогут привлечь дополнительное число иностранцев в Россию. Нововведение, очевидно, сможет обеспечить увеличение туристического потока в нашу страну, что, в свою очередь, привлечет дополнительный капитал в бюджет страны.

А телеканал "360" озвучил причины резкого снижения стоимости туров в Египет – для россиян они снизились за год на 20 процентов.

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