Банки начали массово отказывать россиянам в одобрении потребкредитов

Банки начали массово отказывать россиянам в одобрении кредитов
Фото: Alexey Belkin/www.globallookpress.com
Все из-за жестких мер ЦБ

Российские банки начали массово отказывать гражданам в выдаче потребительских кредитов. По статистике, за последние два месяца 2023 года было отклонено практически две трети от всех поступивших заявок на необеспеченные ссуды – это 56 процентов.

Для сравнения, в первом полугодии 2023-го банки в среднем отвечали одобрением на каждый второй запрос в потребительском кредитовании. Однако к концу года количество отказов резко выросло.

Осенью российский Центробанк лимитировал выдачу потребительских займов для клиентов, чья долговая нагрузка находилась в пределах от 50 до 80 процентов. Таким заемщикам финансовые организации с универсальной лицензией могли предоставить лишь треть от всех выдаваемых ссуд. Также ЦБ понизил порог до 5% в выдаче кредитов наличными для граждан, чья долговая нагрузка превышала 80 процентов.

Сами банки подтверждают информацию о росте отказов в потребительских займов, из-за ужесточенной политики Центрального банка. В целом же, пишут "Известия", мотивы финансового регулятора понятны: избежать "пузыря" на кредитном рынке и не допустить ситуации с массовым невозвратом выданных по кредитам средств со стороны заемщиков.

Ранее телеканал "360" отмечал, что ЦБ намерен рассмотреть вопрос о введении механизма, обеспечивающего установление предельного размера бесплатной рассрочки по схеме "покупай сейчас, а плати потом". Так, регулятор намерен внести соответствующие правки в законодательство, регламентирующее приобретение товаров и услуг по сервисам, работающим по указанной схеме.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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