Лайфхак для хозяек: стружка против засора в трубах

Если вы не любитель химических средств, попробуйте этот метод для очистки труб

Засор в трубах может возникать по разным причинам. Это и большое количество жира в воде, и изношенное ситечко в раковине, и не очень качественная сантехника. Чаще всего устранять проблему приходится на кухне. Ведь мытье посуды и приготовление пищи – это повышенный риск загрязнения труб из-за жира и остатков пищи.

Производители химических средств предлагают большое разнообразие различных гелей и порошков для того, чтобы справиться с засором в трубах. Но эти средства иногда негативно отражаются на безопасности окружающей среды. А если у вас в доме есть дети, то такую "химию" приобретать и вовсе нежелательно. Подобную проблему можно решить старым проверенным способом – с помощью обыкновенного хозяйственного мыла.

Натрите брусок на самой мелкой терке и добавьте туда немного воды для получения кашицы. Консистенция должна быть довольно густой. Тщательно перемешайте воду с мыльной стружкой. После этого положите массу в сливное отверстие. Выждите 15 минут, а потом включите горячую воду. Этот способ как нельзя лучше подходит для тех, кому не подходит использование химических средств дома. В любом случае применение хозяйственного мыла для устранения засора в трубах – это более экологичный способ решения проблемы.

Ранее "Утро.ру" писало о хитром лайфхаке, который поможет сэкономить на средстве для мытья посуды.