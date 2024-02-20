О чем важно знать перед стиркой подушек: эти ошибки допускают все

Если не будете следовать этому алгоритму, лишитесь постельной принадлежности

Многие хозяйки не знают, как превратить утомительную стирку подушек и одеял в приятное времяпровождение. Все дело в том, что мы неправильно отстирываем то, на чем спим. А ведь нужно знать о важных нюансах, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Прежде всего, необходимо уменьшить объем подушек. Выпускаем из них воздух и кладем в барабан – вместо одной поместятся две. Ведь перед стиркой все нужно хорошенько смять.

Строго следуем инструкции производителя на этикетке. Все указывается не просто так. Постираете одежду из шерсти на 60 градусах – смело прощайтесь с вещью.

Подушки стираем на деликатном режиме, чтобы сохранить им форму. Стирка на высоких температурных значениях портит подушки – ставим не более 40 градусов.

Необходимо крайне тщательно прополоскать подушки от остатков порошка и кондиционера. Помните, что мы спим на том, что стираем, каждую ночь. Поэтому нужно поставить вещь на дополнительное полоскание.