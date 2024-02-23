Чем почистить раковину быстро: эти средства заставят мойку блестеть

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Раковина на кухне — настоящий рассадник бактерий, особенно если не чистить ее регулярно и не убирать остатки еды. Однако не обязательно покупать дорогие средства, чтобы заставить мойку блестеть. Сегодня мы расскажем о средствах, которые стоят буквально копейки.
Большинство россиян имеют на кухне раковину из нержавеющей стали. Она неприхотлива и служит очень долго. Однако налет на ней образуется очень быстро. Специалисты советуют чистить такую мойку обычной пищевой содой. Нужно нанести порошок на поверхность и пройтись губкой от стенок к сливному отверстию. Мойка снова засияет, как новая.
Эмалированные раковины нуждаются в чистке особенно часто. Сложность в том, что использовать нужно исключительно мягкие материалы, чтобы не поцарапать поверхность. Специалисты уверены, что хлорный отбеливатель — лучшее средство, чтобы убрать налет и сделать мойку белоснежной. Не забудьте тщательно смыть средство.
Раковины из натурального камня или крошки минералов выглядят великолепно, но достаточно требовательны в уходе. Выбросите все абразивные щетки, которые могут поцарапать поверхность, и забудьте о кислотах. А вот раствор уксуса и воды, нанесенного из пульверизатора, спасет даже от стойкого налета.
Мойка из меди украсит любую кухню, но обращаться с ней нужно особенно бережно. Хлор, жесткие щетки строго запрещены. Вернуть первозданный вид такой раковине поможет обычное средство для посуды. Чайная ложка на литр воды — пройдитесь раствором по всей поверхности и смойте.
Ранее мы рассказывали о копеечном средстве для чистки ковра.
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