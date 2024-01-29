Химчистка не нужна: почистить ковер поможет копеечное средство

Понадобится средство из двух ингредиентов и пылесос

Ковер часто называют индикатором чистоплотности хозяйки. Однако сохранять этот предмет интерьера в чистоте весьма сложно. Особенно если в доме есть маленькие дети, которые постоянно норовят что-то пролить на него. Не спешите бежать в химчистку, сначала попробуйте этот метод.

Для чистки ковра нам понадобится обычный столовый уксус и вода. Две жидкости нужно развести в ведре, соблюдая пропорции: одна столовая ложка уксуса на один литр воды. Щеткой для ковра равномерно распределите состав по пятнам, от которых хотите избавиться. Особенно въевшиеся можно потереть тщательнее.

Оставить ковер в таком состоянии нужно примерно на 15-20 минут. Затем нам понадобится губка для посуды. Влажным поролоновым спонжем пройдитесь по всем местам, которые чистили уксусом. Это поможет собрать излишки раствора и убрать запах.

Последний штрих — пропылесосьте ковер, когда он полностью высохнет. Именно в этот момент произойдет все волшебство, и пятна, растворенные уксусом, буквально исчезнут.

Способ простой, действенный и подходит как для синтетических, так и для натуральных ковров.

Ранее мы рассказали о простом способе избавиться от неприятного запаха в туалете.