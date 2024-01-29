Химчистка не нужна: почистить ковер поможет копеечное средство

Химчистка не нужна: почистить ковер поможет копеечное средство
Фото:freepik.com
Понадобится средство из двух ингредиентов и пылесос

Ковер часто называют индикатором чистоплотности хозяйки. Однако сохранять этот предмет интерьера в чистоте весьма сложно. Особенно если в доме есть маленькие дети, которые постоянно норовят что-то пролить на него. Не спешите бежать в химчистку,  сначала попробуйте этот метод. 

Для чистки ковра нам понадобится обычный столовый уксус и вода. Две жидкости нужно развести в ведре, соблюдая пропорции: одна столовая ложка уксуса на один литр воды. Щеткой для ковра равномерно распределите состав по пятнам, от которых хотите избавиться. Особенно въевшиеся можно потереть тщательнее. 

Оставить ковер в таком состоянии нужно примерно на 15-20 минут. Затем нам понадобится губка для посуды. Влажным поролоновым спонжем пройдитесь по всем местам, которые чистили уксусом. Это поможет собрать излишки раствора и убрать запах. 

Последний штрих  —  пропылесосьте ковер, когда он полностью высохнет. Именно в этот момент произойдет все волшебство, и пятна, растворенные уксусом, буквально исчезнут. 

Способ простой, действенный и подходит как для синтетических, так и для натуральных ковров. 

Ранее мы рассказали о простом способе избавиться от неприятного запаха в туалете.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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